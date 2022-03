Pronóstico Perú vs Paraguay por Copa Mundo Qatar 29-03-2022

Partido fútbol Perú vs Paraguay por Eliminatorias Copa del Mundo Qatar 2022 Jornada 18 que se jugará este Martes 29 Marzo 2022 a las 18:30 hora peruana en el Estadio Nacional de Lima.

Consigue estos bonos 1

S/800 + S/400

Por tu primer y segundo deposito

Recibe un Obtén:Recibe un bono del 100% de tu primer deposito hasta S/800 y el 50% del segundo deposito hasta S/400. 4,8 rating 4.8 Aplican términos y condiciones Visitar Leer reseña 2

S/40

Por tu primer deposito

Obtén: Betsson te da la bienvenida con una Apuesta gratuita de S/40. 5,0 rating 5.0 Aplican términos y condiciones Visitar Leer reseña

Perú esta vez jugará de local con la ligera ventaja de estar ubicado quinto lugar con 21 puntos en la tabla y viniendo de ser derrotado contra Uruguay en casa por la mínima diferencia (1-0). Duelo finalizado con una polémica muy desagradable que pudo terminar igualado.

Mientras que la Selección de Paraguay enfrentará de visita estando ubicado octavo con tan solo 16 puntos en la tabla ya que de sus 5 duelos a obtenido un empate, 3 derrotas y la última que fue triunfo en casa contra Ecuador (3-1).

De cinco enfrentamientos entre ambos equipos Paraguay no a logrado ganarle a la Blanquirroja. Puesto que son 4 victorias y un empate (2-2) para la Selección de Perú.

Jugadores claves que no estarán entre ambas selecciones

Ricardo Gareca prepara sus jugadores para enfrentar a Paraguay con la ventaja que esta vez estaremos de local pese a las posibles dudas de André Carrillo que no logro culminar los 90 minutos y el mismo pidió su cambio. Además Gianluca Lapadula que no esta al 100% debido a que no venia de jugar continuamente.

Por su parte el Técnico Paraguayo Guillermo Barros Schelotto llegaría con una de sus mas sensible baja como es la de Miguel Almirón debido a la acumulación de tarjetas amarillas quedaría descartado para el cotejo ante la Bicolor.

Asimismo otro de sus claves en funcionamiento serían el jugador del NewCastle, Mathías Villasanti, Gustavo Gómez y Blas Riveros; jugadores de la selección albirroja que notaran su ausencia frente al duelo de la Selección Peruana.

Se espera que los seleccionados del ‘Tigre’ Gareca esta vez podamos sumar los 3 puntos ansiados y asi poder tener chances a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Nuestro pronóstico para Perú vs Paraguay

Equipo Ganador ———— Perú.

Marcador Exacto ———– (3-1).

Equipo Ganador/Ambos anotan ———- Perú/Sí.